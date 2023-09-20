التضخم في منطقة اليورو يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف

A + A -

تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو، خلال أغسطس الماضي، إلى 5.2%، بحسب القراءة الثانية لمؤشر أسعار المستهلكين، الصادرة الثلاثاء، انخفاضا من 5.3 بالمئة في القراءة الأولية.

وتأتي هذه القراءة لمعدل التضخم، وهي الأدنى في نحو عام ونصف، لتدعم وجهة نظر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يرون أنه لا حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أيضا أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، سجل 5.3 بالمئة في أغسطس، على أساس سنوي، دون تغيير عن القراءة الأولية.

وخلال الأسبوع الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 4 بالمئة، وألمح إلى أنه سيتوقف مؤقتا عن رفع الفائدة.

وفي تصريحات أعقبت الإعلان عن القرار المرتبطة بالمعدل، شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن المعدلات وصلت حاليا إلى مستويات من شأنها أن "تساهم بشكل ملموس" في السيطرة على الأسعار التي ترتفع بشكل سريع.

وتباطأت زيادات الأسعار منذ مستويات الذروة المسجلة العام الماضي، خصوصا بسبب تراجع تكاليف الطاقة، لكن المسؤولين يخشون حاليا أن عوامل أخرى تبقي الضغط قائما، خصوصا زيادة الأجور في سوق العمل في ظل نقص العمالة.