living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفرة المعروض تهبط بالذرة قرب أدنى مستوى في 3 سنوات

19
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال متعاملون إن العقود الأميركية الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة سجلت أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات تقريبا يوم الاثنين بسبب ضغوط ناجمة عن زيادة المحصول في الولايات المتحدة والمنافسة من الصادرات البرازيلية.
 
وانخفضت أسعار عقود فول الصويا والقمح أيضا.
 
وانخفضت أسعار الذرة في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم ديسمبر خمسة سنتات وثلاثة أرباع السنت إلى 4.70 دولار ونصف السنت للبوشل بحلول الساعة 1702 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها إلى 4.69 دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.
 
وقال مارك سودربيرج، أحد كبار محللي السوق الزراعية لدى شركة ADM Investor Services في شيكاغو: "إنه ببساطة نقص الطلب على صادرات الذرة. أعتقد أن هذا النوع من عمليات البيع قد تأخر على الأرجح".
 
وأضاف "لا نزال نتخلف عن البرازيل في السوق العالمية. وعلى المستوى المحلي، الطلب قوي على إنتاج الإيثانول، لكن هذا ليس كافيًا للتعويض عنه".
 
يذكر أن الإيثانول مادة قابلة للاشتعال عديمة اللون تتكون من تخمر السكر، يستعمل في المشروبات الكحولية وفي صناعة العطور ويستعمل كوقود في المحركات الميكانيكية المجهزة، ويتم إنتاج الإيثانول بوجه عام في منشآت تخمير في درجات حرارة عالية تقوم في عملية كيمياية بتحويل الذرة أو قصب السكر أو نبانات أخرى إلى وقود سائل.
 
بعد إغلاق بورصة شيكاغو التجارية، قالت وزارة الزراعة الأميركية، إن حصاد الذرة الأميركية اكتمل بنسبة 9 بالمئة، وصنفت وزارة الزراعة 51 بالمئة من المحصول بأنه جيد إلى ممتاز.
 
وانخفضت أسعار الذرة في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 30 بالمئة هذا العام.
 
وانخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاغو للتجارة بأكثر من اثنين بالمئة، متأثرة بوجود إمدادات كافية عالميا والمنافسة القوية في التصدير من روسيا.
 
وبحلول الساعة 1705 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر القمح في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم شهر ديسمبر 14 سنتا وربع السنت ليصل إلى 5.90 دولار للبوشل.
 
وانخفض سعر فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة تسليم نوفمبر 23 سنتا ليصل إلى 13.17 دولار ونصف السنت للبوشل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   