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الذهب يستقر وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية الكبرى

18
SEPTEMBER
2023
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استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة الاثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات مسار الفائدة المستقبلية للفيدرالي.
 
كما من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.
 
وتترقب الأسواق قرارات السياسة التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، وبنك إنجلترا الخميس، وبنك اليابان الجمعة.
 
أظهرت بيانات الجمعة أن مضاربي الذهب في كومكس خفضوا صافي مراكز الشراء بمقدار 16.544 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر.
 
وكتبت شركة TD Securities في مذكرة نهاية الأسبوع: "في الواقع، أدى تزايد الهبوط الناعم وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى استنفاد شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر".
 
وأضافت "لقد عززت بيانات أميركية عن مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة المتفائلة هذه الرواية، مما يشير إلى أن المضاربين على الارتفاع سيحتاجون إلى التحلي بالصبر من أجل محفز صعودي آخر."
 
التغير في الأسعار
 
بحلول الساعة 0056 بتوقيت غرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأونصة، كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأونصة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.07 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.29 دولار للأونصة، واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأونصة.
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