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التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين يقود أسعار النفط للارتفاع

18
SEPTEMBER
2023
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.
 
وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
 
ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.
 
وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ضعف الدولار مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0254 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 94.37 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 91.29 دولار للبرميل.
 
وكان الخامان قد سجلا مكاسب لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر، بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة أوبك+ ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.
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