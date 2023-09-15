سهم "آرم" يقفز 25% في أول يوم تداول بالبورصة الأميركية

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قفز سهم صانعة الرقائق البريطانية "آرم" (ARM)، التابعة للمجموعة اليابانية "سوفت بنك"، بنحو 25 بالمئة، في أول يوم تداول لها ببورصة ناسداك الأميركية، بعدما جمعت حوالي 4.9 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي في 2023.

الطرح الذي يعتبر الأكبر في الولايات المتحدة منذ الاكتتاب العام لشركة السيارات الكهربائية "ريفيان" بقيمة 13.7 مليار دولار في نوفمبر 2021، أعطى دفعة للأسواق الأميركية، كما ينظر إليه بكثير من التفاؤل لدفع سوق الاكتتابات العامة الأولية إلى الخروج من حالة الركود.

وبعد تسعير سهم "آرم" عند النطاق الأعلى البالغ 51 دولارا للسهم، في الطرح العام الأولى، قفز سهم الشركة في أول يوم تداول على مؤشر ناسداك الأميركي ليصل إلى نحو 63.6 دولارا للسهم مع نهاية الجلسة، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تزيد على 65 مليار دولار. ومع احتساب قيمة الأسهم المقيدة، فإن إجمالي القيمة السوقية للشركة يقترب من 68 مليار دولار.

الإقبال الكبير على الطرح، وارتفاع السهم في أول يوم تداول، يعتبر أيضا انتصار لمؤسس ورئيس مجموعة "سوفت بنك"، ماسايوشي سون، ورهانه المستمر طويل الأمد على "آرم"، حيث حققت المجموعة الاستثمارية اليابانية "سوفت بنك" طموحها بجمع 4.87 مليار دولار من الطرح، مع احتفاظها بملكية تزيد على 90 بالمئة من أسهم الشركة.

يذكر أن شركة "آرم" تأسست في عام 1990 كمشروع مشترك بين "آكورن كومبيوترز"، و"في إل إس آي تكنولوجي"، والشركة التي كانت تُعرف حينها باسم "أبل كومبيوتر"، وهي تنتج الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة معظم الهواتف الذكية حول العالم، ومن المتوقع أن تستفيد الشركة أيضا من الإقبال الكبير على رقائق الذكاء الاصطناعي و"الذكاء الاصطناعي التوليدي"، الذي شكل تحولا كبيرا في القطاع، وساهم في تجاوز القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" عتبة 1.1 تريليون دولار.

أُدرجت "آرم" في بورصة لندن للأوراق المالية و"ناسداك" في عام 1998، وبقيت كذلك حتى عام 2016، عندما استحوذت "سوفت بنك" عليها مقابل 32 مليار دولار.

في عام 2020، حاولت "سوفت بنك" بيع "آرم" إلى "إنفيديا" مقابل 40 مليار دولار لكنها فشلت. وأثارت هذه الخطوة غضب عملاء شركة "آرم" ممن رفضوا سيطرة شركة واحدة على صانعة التكنولوجيا الأساسية للهواتف المحمولة.

بعد استبعاد الصفقة مع "إنفيديا"، ركزت "آرم" على خيار الاكتتاب العام الأولي، وسعت من قبل للحصول على تقييم يتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وعلى الرغم من أن "آرم" استهدفت سابقا جمع 8 إلى 10 مليارات دولار في الإدراج؛ فإنها خفضت هذا الهدف جزئياً لأن "سوفت بنك" قررت شراء حصة صندوق "رؤية" في الشركة البالغة 25 بالمئة، وقدرت الصفقة قيمة "آرم" بأكثر من 64 مليار دولار. استناداً إلى إفصاحات "أرم".

قررت "سوفت بنك" أيضا الاحتفاظ بجزء أكبر من أسهم "آرم"، وتركت 10 بالمئة منها فقط لبعض المستثمرين الذين يشملون مجموعة من أكبر عملاء "آرم". وكجزء من الاكتتاب العام، خصصت الشركة أسهما بمبلغ يزيد على 700 مليون دولار لشركات: "إنتل"، و"أبل"، و"إنفيديا"، و"سامسونغ إلكترونيكس"، و"تايوان سيمي كونداكتدور مانوفكتشورينغ". كما سمحت لضامني تغطية الاكتتاب بخيار شراء ما يصل إلى 7 ملايين سهم إضافي.