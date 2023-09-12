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الذهب يبهت وسط ترقب لبيانات التضخم في أميركا

12
SEPTEMBER
2023
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استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحا أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.
 
من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غدا الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأميركية.
 
وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري "نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلا ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب".
 
ومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأميركي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
 
التغير في الأسعار
 
بحلول الساعة 0306 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1946.10 دولار.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.16 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1221.83 دولار.
 
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