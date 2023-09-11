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أردوغان يلتقي رئيس وزراء اليابان لإحياء اتفاق تصدير الحبوب

11
SEPTEMBER
2023
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نقلت وكالة رويترز، السبت، عن مصادر مطلعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي بخصوص إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
 
وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الغذاء والأسمدة تواجه عقبات وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان المعوزة.
 
وقال أردوغان في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه قد يكون من الممكن إحياء اتفاق الحبوب قريبا.
 
وأضاف أن أوكرانيا ينبغي أن تبدي مرونة في موقفها التفاوضي في مواجهة روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق وتصدير المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلا من أوروبا.
 
لكن أوكرانيا عارضت أمس الجمعة فكرة تخفيف العقوبات على روسيا من أجل إحياء الاتفاق.
 
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن وزير الخارجية سيلتقي بنظيره الأوكراني في كييف اليوم السبت.
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