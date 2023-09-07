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أسهم أوروبا تتجه لتكبد أطول سلسلة خسائر يومية في 5 سنوات

7
SEPTEMBER
2023
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تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي الخميس لتتجه صوب تكبد أطول سلسلة خسائر في أكثر من خمس سنوات متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.

وبحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة مسجلا أدنى مستوى في أسبوع. وكانت آخر مرة تكبد فيها سلسلة خسائر لسبعة أيام متتالية في فبراير 2018.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة واحدا بالمئة تقريبا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأميركي والتي جاءت أقوى من المتوقع أمس الأربعاء مما أثار المخاوف من أن التضخم العنيد يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي قرارات بخصوص السياسة النقدية هذا الشهر.

وفي مؤشر جديد على التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا، أظهرت البيانات أن الناتج الصناعي الألماني انخفض بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو.

من ناحية أخرى، قفز سهم دايركت لاين غروب 14.1 بالمئة بعد أن توقعت شركة تأمين السيارات والمنازل البريطانية تحقيق أرباح تشغيلية أفضل في 2024.

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