أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بهبوط مخزونات الخام الأميركية

A + A -

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، بعد أن أظهرت بيانات من قطاع الطاقة أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد هبطت الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

ونقلت مصادر بالسوق عن بيانات نشرها معهد البترول الأميركي أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر (أيلول).

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت غرينتش) اليوم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً إلى 90.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً إلى 87.65 دولار.