تراجع أسهم «آبل» بعد منع الصين موظفيها من استخدام «آيفون»

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انخفضت أسهم شركة «أبل» بعد أن أمرت الصين المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية بعدم استخدام هواتف «الآيفون» وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل، أو حتى إحضارها إلى المكتب.

وذكرت «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تم إعطاء الموظفين تعليمات بهذا الشأن من قبل رؤسائهم في مجموعات الدردشة أو الاجتماعات في مكان العمل، وذلك نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأثر التقرير بشدة على مؤشرات الأسهم في «وول ستريت»، حيث تراجعت أسهم «أبل» بنسبة 3.6 في المائة، وفقاً لما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وتعد الصين واحدة من أكبر أسواق شركة أبل وتدر ما يقرب من خُمس إيراداتها.

وأشار العديد من المحللين يوم الأربعاء إلى أن الخطوة المبلغ عنها تظهر أن بكين ليست على استعداد لإعطاء استثناء لأي شركة في سعيها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيات الأميركية.

وقال توم فورتي، المحلل في شركة «دي إيه ديفيدسون»: «حتى أبل ليست محصنة في الصين، حيث توظف مئات الآلاف، إن لم يكن أكثر من مليون عامل، لتجميع منتجاتها».

وأضاف: «ينبغي أن يلهم ذلك الأمر الشركات لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها لتكون أقل اعتماداً على الصين في حالة تفاقم التوترات».

وتعكس القيود الصينية حظراً مماثلاً في الولايات المتحدة ضد «هواوي»، وكذلك ضد المسؤولين الذين يستخدمون «تيك توك» المملوكة للصين، مع قلق القوتين العظميين بشأن تسرب البيانات وسط تركيز متزايد على الأمن القومي حيث تحوم العلاقات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عقود.

ويشدد الزعيم الصيني شي جينبينغ على الأمن القومي مع اشتداد التنافس بين الصين والولايات المتحدة، مما أدى إلى تشديد سيطرة الدولة على البيانات والأنشطة الرقمية في السنوات الأخيرة.

وفي يوليو (تموز)، بدأت الصين في تنفيذ تحديث موسع لقانون مكافحة التجسس.

وتحث بكين وكالاتها والشركات المملوكة للدولة على استبدال منتجات محلية تعتبرها آمنة ويمكن التحكم فيها بالتكنولوجيا الأجنبية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل والبرامج.