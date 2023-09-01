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البطالة في منطقة اليورو تستقر عند أدنى مستوياتها التاريخية

1
SEPTEMBER
2023
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بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في يوليو مقارنة بشهر يونيو، عند نسبة 6.4 بالمئة من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، بحسب بيانات نشرها يوروستات الخميس.
 
وبلغ مؤشر البطالة أدنى مستوياته منذ بدأ المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة. وتراجع 0.3 نقطة مقارنة بشهر يونيو 2022.
 
وارتفع معدل البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي إلى 5,9 بالمئة في يوليو، كما كانت الحال في يونيو، بحسب المصدر نفسه.
 
وسجلت نسبة البطالة تراجعا كبيرا في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي.
 
ورغم تسجيل انكماش طفيف مجددا في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفا.
 
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي حوالى 12,9 مليون رجل وامرأة في يوليو، من بينهم 10,9 ملايين في الدول العشرين التي تعتمد اليورو.
 
كذلك، بقي معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو مستقرا في أغسطس عند 5,3 بالمئة، كما كان في يوليو، فيما انخفضت أسعار الطاقة بشكل أقل حدة مما كانت عليه في الأشهر السابقة، بحسب يوروستات.
 
وهذا الرقم أعلى من توقعات المحللين في "بلومبرغ" و"فاكتست" الذين توقعوا تباطؤا إلى 5,1 بالمئة.
 
وانخفض التضخم في الدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة إلى النصف بعدما بلغ مستوى قياسيا عند 10,6 بالمئة في أكتوبر 2022 عندما ظهرت تبعات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغاز والنفط بشكل كامل.
 
لكنه يبقى أعلى بكثير من هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.
 
وتشير البيانات الصادرة الخميس إلى توقف تباطؤ التضخم المتواصل دون انقطاع منذ مايو.
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