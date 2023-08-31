living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرباح "UBS" تحطم الأرقام القياسية للبنوك العالمية

31
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن بنك يو بي إس "UBS" تسجيل أعلى أرباح ربع سنوية على الإطلاق في تاريخ قطاع البنوك العالمي، في أول بيانات مالية للبنك السويسري منذ أن أكمل استحواذه على منافسه المنكوب "كريدي سويس" Credit Suisse، مؤكدا إتمام دمج الأعمال المحلية لمنافسه السابق بشكل كامل بحلول العام المقبل.
 
وقال البنك إن أرباح الربع الثاني التي لامست 29 مليار دولار، جاءت نتيجة للفرق المحاسبي بين السعر الذي دفعته مجموعة "يو بي إس" بقيمة 3 مليارات دولار لشراء بنك "كريدي سويس"، وقيمة الميزانية العمومية للمقرض المستحوذ عليه.
 
وكان المحللون توقعوا ربحاً صافياً قدره 12.8 مليار دولار للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.
 
وقفز سهم بنك UBS بحوالي 5 بالمئة في مستهل جلسة تداولات اليوم بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني، لتصل بذلك أرباح السهم منذ بداية العام تتجاوز الـ 30 بالمئة، مما يجعله أفضل بنك أوروبي رئيسي من حيث القيمة. 
 
ودفع بنك "UBS" مبلغاً مخفضاً قدره 3 مليارات فرنك سويسري (3.4 مليار دولار) للاستحواذ على بنك كريدي سويس في مارس.
 
وتدير مجموعة "UBS" الآن على ما يقرب من 5 تريليونات دولار من أصول العملاء، مما يمنحها فرصة للتفوق العالمي في مجال إدارة أموال الأثرياء.
 
ويستهدف البنك السويسري تحقيق وفورات في التكاليف تزيد عن 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026.
 
وشهد UBS صافي تدفقات مالية جديدة بقيمة 16 مليار دولار في الربع الثاني. كما تباطأت التدفقات الخارجة من كريدي سويس إلى 39 مليار فرنك سويسري (44.4 مليار دولار).
 
وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من إتمام صفقة الاستحواذ على كريدي سويس، يركز الرئيس التنفيذي لـ UBS، سيرجيو إرموتي، على تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاندماج على الإطلاق في قطاع البنوك على مستوى العالم.
 
ومن المقرر أن تتضمن هذه المهمة الاستغناء عن آلاف الوظائف، كما أنها محفوفة بالمخاطر القانونية واحتمال تضخم التكاليف والجدل السياسي مع اقتراب الانتخابات السويسرية.
 
وقال إرموتي في بيان الأرباح الخميس: "سيعزز هذا الاندماج مكانتنا باعتبارنا امتيازًا عالميًا رائدًا، وهو ما يمكن لسوقنا المحلية سويسرا أن تفخر به". "إننا نشعر بالتواضع إزاء هذه المهمة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا."
 
وتتفوق الأرباح المحاسبية لبنك UBS في الربع الثاني من العام الجاري، على الأرباح التاريخية لبنك جي بي مورغان الأميركي والتي سجلها في الربع الأول من عام 2021 والبالغة 14.3 مليار دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   