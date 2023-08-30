وول ستريت تغلق على ارتفاع وسط تفاؤل بشأن أسعار الفائدة

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أغلقت مؤشرات بورصة وول ستريت على ارتفاع جماعي قوي، الثلاثاء، مدعومة بصعود أسهم تسلا وإنفيديا وشركات أخرى عملاقة بعد تراجع فرص العمل الشاغرة في يوليو، مما عزز التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة.

ولامس المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين خلال الجلسة بعد أن أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة الذي أجرته وزارة العمل أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ 8.827 مليون في يوليو، منخفضا للشهر الثالث على التوالي.

تحركات الأسهم

بحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 64.39 نقطة أو 1.45 بالمئة ليغلق عند 4497.70 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 239.36 نقطة أو 1.74 بالمئة إلى 13943.37 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 294.97 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 34854.95 نقطة.