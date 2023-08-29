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أسعار المعدن الأصفر ترتفع وسط ترقب لبيانات اقتصادية أميركية

29
AUGUST
2023
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ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية تصدر هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلالات على مسار أسعار الفائدة.
 
تحركات الأسعار
 
زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1918.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:48 بتوقيت غرينتش.
 
كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1946.90 دولار.
 
وانخفض الدولار بنسبة 0.1 بالمئة أمام العملات الرئيسية المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
 
وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى سجلته في الآونة الأخيرة.
 
وسينصب التركيز هذا الأسبوع على سلسلة من البيانات منها تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والمقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس وتصدر يوم الجمعة، من أجل تكوين صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.
 
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه قد توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة مجددا لترويض التضخم المرتفع، وذلك خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج.
 
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة عوائد السندات مما يجعل المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.27 دولار للأونصة لتحوم بالقرب من أعلى مستوى سجلته في الثاني من أغسطس، وارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 963.98 دولار.
 
وقفز البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1258.88 دولار.
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