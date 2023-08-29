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"ستاندرد تشارترد" يُتم بيع وحدته لتمويل الطيران لهذا المشتري

29
AUGUST
2023
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وافق بنك ستاندرد تشارترد، الاثنين، على بيع وحدته العالمية لتمويل الطيران إلى شركة تأجير الطائرات (أفيليس)، ومقرها السعودية مقابل 3.6 مليار دولار، ضمن مساعيه الرامية لزيادة كفاءة عملياته.
 
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يركز فيه البنك على مجالات عمل تميزه عن منافسيه، في إطار سعيه لتحقيق أهدافه لعام 2024.
 
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة (أفيليس) لتأجير الطائرات.
 
قال بنك ستاندرد تشارترد في يناير، إنه كان ينظر في الخيارات المتاحة لوحدته العالمية لتمويل الطيران.
 
وستستحوذ شركة (أفيليس) على محفظة مكونة من 100 طائرة ضيقة البلدن، كما ستقوم بصيانة 22 طائرة.
 
وتمتلك شركة ستاندرد تشارترد أفييشين فاينانس وتدير أكثر من 120 طائرة، وتقدم خدمات تشمل التحوط بشأن وقود الطائرات وتمويل الديون وإعادة تسويق الطائرات غير المستغلة.
 
وقال سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات التجارية والمؤسسية والرئيس التنفيذي أيضا لأوروبا والأمريكتين في ستاندرد تشارترد، "سيتيح بيع أفييشين فاينانس مواصلة تركيز جهودنا على المجالات التي نتميز فيها بشكل أكبر".
 
وجاءت شركة ستاندرد تشارترد أفييشين فاينانس في المرتبة رقم 21 بين أكبر مؤجري الطائرات استنادا إلى القيمة السوقية لأسطولها البالغة 3.7 مليار دولار، وفقا للتصنيف الصادر عن مجلة "إير فاينانس جورنال" في 2022.
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