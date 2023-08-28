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إكس بانغ الصينية تستحوذ على وحدة "ديدي" للمركبات الكهربائية

28
AUGUST
2023
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قالت شركة السيارات الكهربائية الصينية "إكس بانغ" إنها ستستحوذ على وحدة السيارات الكهربائية الذكية التابعة لشركة ديدي العملاقة لخدمات نقل الركاب في صفقة تصل قيمتها إلى 744 مليون دولار، وستشكل الشركتان شراكة استراتيجية.
 
وارتفعت أسهم إكس بانغ حوالي 13 بالمئة في تعاملات، الاثنين.
 
وفي إطار الصفقة ستطلق "إكس بانغ" سيارة من طراز الفئة الأولى العام المقبل تحت علامة تجارية جديدة تسمى حاليا "مونا" وذلك بهدف التوسع في قطاع السوق الشامل مع تسعير السيارة بمبلغ 20 ألف دولار.
 
وتأتي الصفقة وسط تباطؤ الطلب والقدرة التصنيعية الزائدة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين الأمر الذي جعل من الصعب على الوافدين الجدد نسبيا مثل ديدي دخول السوق.
 
وقالت ديدي إنها ستدعم إطلاق المشروع من خلال "توفير الوصول إلى سوق التنقل الخاص بها" وستستكشف الشركتان التعاون الاستراتيجي في عدد من المجالات منها الخدمات التسويقية والمالية والتأمينية.
 
وسوف تستحوذ ديدي على حوالي 3.25 في المئة من أسهم إكس بانغ بموجب الصفقة ويمكن أن تزيد هذه النسبة اعتمادا على الوفاء بتحقيق أهداف الإنتاج والمبيعات.
 
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