البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى في تاريخها

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، على ارتفاع جماعي وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة في تاريخه عند مستوى 18516 نقطة، بارتفاع 1.7 بالمئة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.05 بالمئة لينهي الجلسة على 3741 نقطة.

وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.13 بالمئة ليحقق 5505 نقطة.

وربح رأس المال السوقي بنهاية جلسة اليوم نحو 16.66 مليار جنيه، ليرتفع إلى 1.256 تريليون جنيه، مقابل 1.239 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.86 بالمئة، وأغلق عند مستوى 54 جنيه.

وتجاوزت تداولات البورصة المصرية 2.16 مليار جنيه، على 203 شركة، من خلال نحو 85 ألف عملية.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 25.062 مليون جنيه، منها 20.060 مليون جنيه للأفراد، و 5.002 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 5.768 مليون جنيه، بضغط من الأفراد الذي حققوا صافي بيع بقيمة 64.750 مليون جنيه، مقابل 58.981 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 30.831 مليون جنيه، منها 30.523 مليون جنيه للمؤسسات و 308.379 ألف جنيه للأفراد.

وتصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 19.71 بالمئة، تلاه سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 15.02 بالمئة، ثم سهم الدلتا للسكر بنسبة 11.26 بالمئة.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر سهم عبور لاند للصناعات الغذائية القائمة بنسبة 3.21 بالمئة تلاه سهم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 2.17 بالمئة ثم سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 2.09 بالمئة.

وكانت الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضي، قد أصدرت قرارا بتعيين أحمد الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا من 26 أغسطس 2023.

وتأمل مصر أن يساعد انضمامها الوشيك إلى مجموعة بريكس في تخفيف شح العملات الأجنبية لديها وجذب استثمارات جديدة، لكن محللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد لهذه الخطوة.