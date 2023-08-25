النفط يتجه لثاني أسبوع من الخسائر مع ارتفاع الدولار

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ارتفعت أسعار النفط لكنه يتجه صوب ثاني أسبوع من الخسائر، الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما انحسرت المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وبحلول الساعة 0434 بتوقيت غرينتش، زاد خام برنت 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.66 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 79.36 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام بين 1.5 و2.5 بالمئة هذا الأسبوع، وهو الأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.

وقال يب جون رونج، محلل الأسواق لدى آي.جي "لا شك أن التوقعات بشأن سياسات مجلس الاحتياطي ستكون القوة الدافعة الرئيسية للأسواق في الفترة المقبلة".

وأدى حذر المستثمرين قبيل تصريحات رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول إلى رفع الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع، في أكبر مكاسب له خلال شهر، إذ تنتظر الأسواق أي مؤشرات حول المدة التي ستبقى فيها أسعار الفائدة مرتفعة.

ويزيد ارتفاع الدولار تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، مما يؤثر سلبا على الطلب.

وعلى جانب العرض، لا تزال المحادثات بين تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشأن صادرات النفط الخام من شمال العراق مستمرة بعد فشل المسؤولين في التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع.