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إذا كنت من المسافرين على متن الخطوط الجوية الكورية الجنوبية خلال الأسابيع القليلة القادمة، فقد يُطلب منك اتخاذ خطوة إضافية قبل الصعود إلى الطائرة، وهي "قياس وزنك"!

فبحسب ما أعلنت عنه شركة الطيران، سيؤثر البرنامج على بعض المسافرين المغادرين من مطار جيمبو الدولي (GMP) في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر ومن مطار إنتشون الدولي (ICA) في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "كوريا جونج أنج ديلي" koreajoongangdaily، سيتم وزن كل من الركاب والأمتعة، ثم سيتم بعد ذلك مشاركة البيانات مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في البلاد.

وسيتم وزن الركاب أمام البوابات وقبل الصعود إلى الطائرة، حسبما ذكرت الصحيفة.

يُذكر أن شركات الطيران تلتزم بحساب الوزن القياسي للركاب كل خمس سنوات أو عندما تقتضي الظروف ذلك، وفقا لإجراءات التحكم في وزن الطائرة وتوازنها التي حددتها كوريا الجنوبية.

ويلعب ذلك الإجراء دورا في "تحديد توزيع وزن الطائرة وتعزيز سلامة الطيران".

وتساعد تلك البيانات شركات الطيران على اتخاذ القرارات بشأن "احتياجات الوقود وتوزيع الوزن على متن الطائرة".

والخطوط الجوية الكورية هي واحدة من شركات طيران عدة حول العالم، يُطلب منها الحصول بشكل دوري على بيانات وزن الطائرة.