الذهب يفقد زخم الصعود مع بدء الحذر قبل خطاب رئيس الفيدرالي

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استقرت أسعار الذهب نسبيا الخميس على الرغم من صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع بدء حالة من الحذر قبل خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول.

ويعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، ويترقب المستثمرون خطاب رئيس المجلس جيروم باول غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت بيانات أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة تراجع الأسبوع الماضي، مع بقاء أوضاع سوق العمل في حالة جيدة على الرغم من دورة التشديد النقدي التي يواصلها البنك المركزي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقفز الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة التي تسببت أيضا في خفض الإقبال على الذهب.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 1748 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1916.69 دولار للأونصة. فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1947.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.13 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 937.38 دولار. بينما هوى البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1232.86 دولار للأونصة.