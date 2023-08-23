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مؤشر سوق دبي المالي يرتفع لأعلى مستوى منذ 2015

23
AUGUST
2023
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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 0.8 بالمئة بمنتصف تعاملات الأربعاء، ليتخطى مستوى 4100 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2015، مدعوما بزيادة أسهم إعمار العقارية القيداي 1.9 بالمئة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة.

وسجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج أداء متباينا في التعاملات الصباحية اليوم قبل الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية، مع استمرار تراجع المؤشر القطري للجلسة الثالثة.

وتترقب الأسواق تلميحات عن مستقبل أسعار الفائدة عندما يتوجه مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وصانعو السياسات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان إلى جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية لعقد اجتماع سنوي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وعادة ما تحذو الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج حذو المركزي الأميركي فيما يخص أسعار الفائدة إذ أن عملات معظم دول المنطقة مربوطة بالدولار باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات منها الدولار.

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