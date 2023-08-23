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معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7 % في الربع الثاني

23
AUGUST
2023
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تراجع معدل البطالة في مصر إلى 7 في المائة في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1 في المائة عن الربع السابق.

 

 

يأتي ذلك بينما تواجه مصر شحاً في الدولار، أجبر الكثير من المصانع، التي تستورد خاماتها من الخارج، على خفض إنتاجها مع توقف بعض خطوط الإنتاج، مما يلقي بظلاله على إمكانية توفير فرص عمل جديدة.

وأوضح بيان صحافي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، أن عدد المتعطلين عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري، انخفض إلى 2.169 مليون شخص مقابل 2.171 مليون شخص في الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ عدد الذكور المتعطلين عن العمل في الربع الثاني 1.228 مليون شخص، فيما بلغ عدد الإناث 941 متعطلة، وفقاً للبيان.

وارتفعت قوة العمل في مصر، التي تشمل المشتغلين والمتعطلين القادرين على العمل والراغبين في التوظيف، بنسبة 1.3 في المائة لتسجل نحو 30.9 مليون شخص مقابل 30.571 مليون شخص.

وأوضح البيان: «سجَّل عدد المتعطلين 2.169 مليون متعطل بنسبة 7.0 في المائة من إجمالي قوة العمل 1.228 مليون ذكر و941 ألف أنثى، مقابل 2.171 مليون متعطل عن الربع السابق من 2023 بانخفاض قدره ألفا متعطل بنسبة 0.1 في المائة، وبارتفاع مقداره 18 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0.8 في المائة».

وأشار البيان إلى أن نسبة المتعطلين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة بلغت 61.8 في المائة من مجموع المتعطلين، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما بلغ عدد المشتغلين 28.800 مليون فرد مقارنةً بـ28.400 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.4 في المائة.

الشرق الأوسط
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