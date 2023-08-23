living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نائب وزير الطاقة الأمريكي السابق يؤكد استحالة استعاضة بلاده عن الوقود النووي الروسي

23
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت "بلومبرغ" عن خسائر كبيرة تتكبدها واشنطن باعتمادها على اليورانيوم الروسي المخصّب، فيما أكد مسؤول أمريكي سابق استحالة تخلي العالم عن يورانيوم روسيا المورّد الموثوق رغم العقوبات.

ونقلت الوكالة عن مستشار البيت الأبيض للشؤون النووية برانايا وادي، والرئيسة التنفيذية لشركة "يورينكو" الأمريكية كارين فيلي، أن واشنطن تخطط لزيادة إنتاج اليورانيوم المخصب وتوسيع القدرة في محطة "يورينكو" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وقال فادي بهذا الصدد: "نتحمل التكاليف بسبب الاعتماد المفرط على روسيا في مجال الوقود النووي.. وليس نحن فقط، بل العالم كله"، لاسيما وأن روسيا أثبتت على مدى سنوات أنها مورد موثوق ولم تستخدم أيا من منتجاتها سلاحا رغم فرض الغرب عقوبات واسعة عليها.

ويوفر مصنع "يورينكو" الواقع في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية نحو ثلث احتياجات الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب وهو الآن بصدد زيادة الإنتاج بنسبة 15%.

من جهتها قالت فيلي إن التوسعة المخطط لها سيتم الانتهاء منها في العام 2027، وادعت أن زيادة الطاقة الإنتاجية في المصنع الأمريكي إلى جانب زيادة قدرة الشركة على إنتاج اليورانيوم المخصب في منشآت في أوروبا ستكون كافية لتعويض إمدادات "روساتوم" الروسية إلى السوق الأمريكية، متجاهلة أن الأوروبيين أنفسهم يستوردون اليورانيوم المخصب من روسيا.

ولم تكشف رئيسة شركة "يورينكو" عن تكاليف التوسعة المزمع تنفيذها أو عن الاستثمارات التي سيتم ضخها في إطارها.

من جهته يرى نائب وزير الطاقة الأمريكي السابق دان بونمان، وهو الآن الرئيس التنفيذي لشركة "سينتروس إنرغي" التي تعمل على إعادة تشغيل صناعة تخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة، أن زيادة قدرة مصنع "يورينكو" في الولايات المتحدة بنسبة 15% غير كافية لتشغيل مفاعلات العالم.

وقال: "التخصيب من قبل جهات غير روسية ليس كافيا لتلبية طلب مفاعلات العالم، حتى ليس قريبا من ذلك"، في إشارة إلى استحالة تعويض مكانة شركة "روساتوم" في الطاقة النووية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   