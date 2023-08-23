ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء بنحو طفيف، بعد نشر معهد البترول الأمريكي بيانات عن تراجع مخزون الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.13% إلى 84.14 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.2% إلى 79.8 دولار للبرميل، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

وأفادت بيانات لمعهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات النفط التجارية الأمريكية انخفضت في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس الجاري بمقدار 2.4 مليون برميل.

واحصائيات المعهد عبارة عن تقديرات للاحتياطي، على أن تصدر البيانات الرسمية من وزارة الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.