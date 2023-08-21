صادرات كوريا الجنوبية تتراجع 16.5% بأول 20 يوما من أغسطس

A + A -

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة بلغت 16.5 بالمئة على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أغسطس الجاري، وذلك بسبب ضعف صادرات الرقائق والمنتجات البترولية.

وأظهرت بيانات دائرة الجمارك الكورية، الاثنين، أن قيمة الصادرات وصلت إلى 27.9 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى في شهر أغسطس، مقارنة بنحو 33.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وذكرت دائرة الجمارك أن واردات البلاد قد تراجعت أيضًا بنسبة 27.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 31.4 مليار دولار في العشرين يوما، مما أدى إلى خلق عجز تجاري قدره 3.6 مليار دولار.

وتستهدف كوريا الجنوبية رفع حجم صادراتها لهذا العام إلى 685 مليار دولار، وهو ما يمثل تغييرًا طفيفًا عن إنجاز العام الماضي في مواجهة التحديات الخارجية.

وفي عام 2022 ارتفعت صادرات كوريا بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 684 مليار دولار، على خلفية الطلب القوي على الرقائق. لكنها سجلت عجزا تجاريا قدره 47.2 مليار دولار، وهو أول عجز منذ عام 2008.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في فبراير الماضي إنها تخطط لإنفاق 1.5 تريليون وون (1.1 مليار دولار) لدعم الصادرات وتوفير تمويل تجاري بقيمة 362.5 تريليون وون إلى المصدرين.