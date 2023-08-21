living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستثمر "مخضرم" يراهن بـ 1.6 مليار دولار على انهيار وول ستريت

21
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقع المستثمر المخضرم، الذي ظهر في فيلم "العجز الكبير" The Big Short، بعد أن راهن بشكل صحيح على انهيار سوق الإسكان في عام 2008، أن انهيار وول ستريت سيحدث لا محالة بحلول نهاية هذا العام.
 
يُقال إن مايكل بوري، الذي قام بدوره كريستيان بيل في فيلم 2015 الذي أخرجه آدم مكاي، راهن بأكثر من 1.6 مليار دولار (1.25 مليار جنيه إسترليني) على الانهيار الذي سيحدث في عام 2023.
 
تُظهر إيداعات لجنة الأوراق المالية الصادرة مؤخرا، ووفقاً لإيداعات لجنة الأوراق المالية الصادرة مؤخراً، أن شركة بيري، "سيون أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول والاستثمار، اشترت 866 مليون دولار في خيارات البيع الهبوطية مقابل صندوق يتتبع مؤشر "إس آند بي500"، و739 مليون دولار في ذات الخيارات مقابل صندوق آخر يتتبع مؤشر ناسداك 100.
 
يأتي رهان بوري في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر S&P500 بنسبة 16 بالمئة وناسداك100 بنسبة 38 بالمئة بالفعل هذا العام.
 
ويبدو أن بوري يستخدم أكثر من 90 بالمئة من محفظته للمراهنة على تراجع السوق.
 
تبين أن صندوقه، Scion Asset Management، اشترى حصصًا كبيرة في خيارات البيع مقابل كلا مؤشري سوق الأسهم. وخيارات البيع تمنح الحق في بيع أصل بسعر معين، أي هو العقد الذي يسمح لحامله شراء خيار "الأصل" على مدى كمية محدودة من الوقت بسعر متفق عليه مسبقا.
 
في المقابل، وفي ظل الخلفية المشمسة لسوق الأسهم المتصاعد على ما يبدو، يرى أحد المحللين المخضرمين أن رهان بيري على انهيار سوق الأسهم مجرد رهان خاسر.
 
وقال مارك تشايكن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تشايكن أناليتكس: سيكون مخطئاً مثلما كان مايك ويلسون مخطئاً. في إشارة إلى كبير استراتيجيي الأسهم في بنك مورغان ستانلي، الذي فوجئ بالارتفاع التاريخي في الأسهم هذا العام بعد توقعات سلبية سابقة.
 
ورفض تشايكن الفكرة القائلة إن تحديث محفظة بيري، الذي استخدم أكثر من 90 بالمئة منها للرهان على تراجع السوق، قد أثار مخاوف المتداولين الأفراد ودفعهم إلى بيع الأسهم الأسبوع الماضي، معتبراً أن إنجازه البارز الوحيد كان توقعه انهيار سوق الإسكان قبل 15 عاماً، وهو ما استفاد منه كثيراً.
 
وعلى عكس بيري، قال تشايكن إن مؤشر إس آند بي في سوق صاعدة، وإنه لن ينخفض ولا حتى 10 بالمئة من أعلى مستوى له في أواخر يوليو.
 
مع ذلك، تجدر الإشارة الى أن بيري توقع عدة أحداث بدقة خلال السنوات الأخيرة. ومنها على سبيل المثال، تحذيره في وقت مبكر من أبريل 2020 من أن التضخم قد يصبح مشكلة.
 
وعندما وصل نمو الأسعار إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً الصيف الماضي، توقع بشكل صحيح أنه سينخفض في غضون أشهر. كما أنه قرع جرس الإنذار بشأن جموح أسهم الميم، والعملات المشفرة قبل أن تنخفض العام الماضي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   