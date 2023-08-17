انخفاض صادرات اليابان في يوليو لأول مرة منذ 2021

A + A -

انخفضت صادرات اليابان في يوليو للمرة الأولى في حوالي عامين ونصف العام مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الخميس، تراجع صادرات البلاد 0.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع توقعات بانخفاضها 0.8 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز. وجاء الهبوط بعد زيادة الصادرات 1.5 بالمئة في الشهر السابق.

وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 13.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو وذلك نتيجة تراجع شحنات السيارات والفولاذ المقاوم للصدأ ورقائق الدوائر المتكاملة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.9 بالمئة في يونيو.

وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، 13.5 بالمئة على أساس سنوي في الشهر الماضي مسجلة أكبر زيادة من حيث القيمة على الإطلاق بقيادة صادرات السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وذلك عقب زيادة نسبتها 11.7 بالمئة في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات الوزارة أيضا تراجع الواردات 13.5 بالمئة في عام حتى يوليو مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7 بالمئة.

وتحول الميزان التجاري إلى تسجيل عجز قدره 78.7 مليار ين (537.6 مليون دولار) بالمقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 24.6 مليار ين.