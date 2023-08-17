"أدنوك للغاز" توقع اتفاقية لتوريد الغاز المسال لليابان

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قالت شركة أدنوك للغاز الإماراتية، الخميس، إنها وقعت اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات مع شركة اليابان لاستكشاف النفط (جابيكس).

وأضافت الشركة أن قيمة الاتفاقية تتراوح بين 450 مليون دولار و550 مليون دولار.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "تعتبر اليابان أحد أهم وأكبر شركاء دولة الإمارات في مجال الطاقة، ونحن سعداء بأن نساهم في تعزيز هذه العلاقة من خلال إبرام اتفاقية مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط (جابيكس)".

ويأتي الاتفاق بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للإمارات ودول أخرى خليجية في يوليو، والتي ركزت على تأمين إمدادات الطاقة لليابان التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز.

وقالت أدنوك في وقت سابق إن اليابان تستورد ما يقرب من 25 بالمئة من نفطها الخام من الإمارات، مما يجعلها أكبر مستورد دولي لمنتجات النفط والغاز من أدنوك.