تركيا.. قفزة في احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي

A + A -

كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، أن احتياطيات البنك المركزي التركي زادت خلال الشهرين الأخيرين بواقع 17.1 مليار دولار.

وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن استمرار زيادة الاحتياطيات خلال أغسطس الجاري مع الارتفاع في حساب الودائع المحمية "له دلالة كبيرة".

وأضاف الوزير التركي: "سنواصل زيادة الاحتياطيات بقدر ما تسمح به ظروف السوق".

وذكر أنه وفقا لبيانات المركزي التركي فإن إجمالي الاحتياطيات ارتفع من 98.5 مليار دولار نهاية مايو الماضي، إلى 115.6 مليار دولار في 4 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن صافي الاحتياطيات ارتفع خلال الفترة المذكورة بمقدار 20.1 مليار دولار، إلى 15.7 مليار دولار.