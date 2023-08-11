الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً مفاجئاً في الربع الثاني مع استمرار الأسر في الإنفاق

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قال «مكتب الإحصاءات الوطنية»، يوم الجمعة، إن الاقتصاد البريطاني تجاوز التوقعات بنمو بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني، مدعوماً باستهلاك الأسر والإنتاج الصناعي.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ثابتاً في الربع الثاني، بعد أن حقق نمواً مفاجئاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول، حيث بدأ تشديد «مصرف إنجلترا» للسياسة النقدية والتضخم المستمر في تقييد الطلب.

نما الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة في يونيو (حزيران)، متجاوزاً توقعات نمو بنسبة 0.2 في المائة. ويأتي ذلك بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي الشهري بنسبة 0.1 في المائة في مايو (أيار) و0.2 في المائة في أبريل (نيسان) . ومع ذلك، فإن قوة ارتفاع يونيو تعزى جزئيا إلى الطقس الدافئ، وكذلك العطلة العامة الإضافية في مايو للاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث.

وكان «مصرف إنجلترا» رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5.25 في المائة في أغسطس (آب)، وسيراقب صانعو السياسة أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي قبل اجتماع البنك في سبتمبر (أيلول).

لا يزال التضخم في المملكة المتحدة من بين أعلى المعدلات في جميع الاقتصادات المتقدمة عند 7.9 في المائة، ولا يتوقع «مصرف إنجلترا» حالياً أن يصل إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2025.