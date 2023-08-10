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المعدن الأصفر يتراجع وسط ترقب لتقرير التضخم بأميركا

10
AUGUST
2023
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انخفضت أسعار الذهب، الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية عن التضخم الأميركي من شأنها توفير إرشاد حول موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، المزمع صدورها غدا الخميس، تسارع التضخم بشكل طفيف في يوليو إلى معدل سنوي 3.3 بالمئة.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 17:57 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1915.98 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو.

كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1950.60 دولار للأونصة عند التسوية.

ويتوقع أغلب المتعاملين عدم حدوث تغير من جانب البنك الفيدرالي الأميركي في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في سبتمبر.

وأظهرت أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن ثمة فرصة نسبتها 13.5 بالمئة فقط لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال بادن مور رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني "من أجل انتعاش مستدام في الذهب، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.67 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 1.1 بالمئة إلى 890.34 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1234.47 دولار للأونصة.

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