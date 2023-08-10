«أيقونة البحار»... أكبر سفينة في العالم تبصر النور

A + A -

أوشكت عملية بناء «أيقونة البحار» أكبر سفينة سياحية، بحسب بنّائيها، التي من المقرر أن تبحر للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) المقبل، على الانتهاء في حوض سفن توركو الفنلندية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تبدو السفينة التي طلبتها شركة النقل البحري «رويال كاريبيين» كأنها بلدة صغيرة، إذ تضم سبعة مسابح ومتنزّهاً ومتاجر، بالإضافة إلى حلبة تزلّج على الجليد.

ويمكن لـ«أيقونة البحار» التي قد تصل حمولتها الإجمالية إلى ما يزيد على 250 ألف طن، أي خمس مرات حجم حمولة سفينة «تايتانيك»، أن تنقل قرابة عشرة آلاف شخص. ومن المقرر أن تجوب قريباً البحر الكاريبي منطلقة من ميامي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بناء السفن ماير توركو تيم ماير: «هذه السفينة هي حتى الآن، وفقاً لمعلوماتنا، أكبر سفينة سياحية في العالم».

وفي حين ينتقد البعض السفينة الضخمة بسبب بصمتها الكربونية، يقف آخرون مذهولين بالهندسة المتطورة لهذا المعلم السياحي العائم.

وتتميّز «أيقونة البحار» التي بدأ بناؤها في عام 2021 بقبة زجاجية عملاقة تغطّي مقدّمها.

ويشهد قطاع الرحلات البحرية السياحية تعافياً بطيئاً بعد جائحة كوفيد - 19. وبحسب الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، ستتجاوز في عام 2023 أعداد الركّاب مستويات ما قبل الجائحة.

وقال ألكسيس باباثاناسيس، أستاذ إدارة الرحلات البحرية في جامعة العلوم التطبيقية في بريمرهافن في ألمانيا: «تتمتع السفن الكبيرة بمنافع اقتصادية واضحة»، كما أن مزايا التكلفة التي تحصل عليها الشركات بسبب حجم عملها، تقلص من تكلفة كل راكب.

تلويث للبيئة

وفي حين تتّخذ السفن السياحية الحديثة تدابير تكنولوجية لتخفيف الانبعاثات تعمل «أيقونة البحار» بالغاز الطبيعي المسال، فإن نشطاء البيئة ليسوا مقتنعين.

وقالت دييكسترا إن انبعاثات هذا الغاز أقل من انبعاثات الوقود البحري التقليدي، لكن لديه تبعات وخيمة على المناخ بسبب تسرّب غاز الميثان الناجم عنه.

ويعد الغاز الطبيعي المسال المكوّن أساساً من غاز الميثان، أحد الغازات الدفيئة القوية التي قد يكون لها تأثير أسوأ بكثير على المناخ من ثاني أكسيد الكربون.

وتقول دييكسترا إن «المشكلة هي استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري. نحن نشجّع نمو صناعة الغاز».

حالات الطوارئ

مشكلة أخرى قد تواجه الموانئ مع تزايد عدد السفن الكبيرة، هي اكتظاظ الموانئ وعدم وجود بنى تحتية جاهزة للتعامل مع الحشود وقد تكون هذه مشكلة، وكذلك على السفن نفسها خصوصاً في حالات الطوارئ حيث تكون عمليات الإجلاء أكثر صعوبة.