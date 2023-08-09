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صدمة مصرفية بعد خفض «موديز» تصنيف بنوك أميركية

9
AUGUST
2023
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تراجعت أسهم البنوك الأميركية في التداولات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد أن قامت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بخفض تصنيف 10 من المقرضين متوسطي الحجم، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن التحديات التي تواجه صناعة البنوك.

وقالت «موديز» في تقرير صدر مساء الاثنين، إن ارتفاع تكاليف التمويل وإمكان انخفاض مستويات الودائع وضعف الربحية تشكل مخاطر على القطاع المصرفي، الذي مر بأزمة في وقت سابق من هذا العام بعد انهيار ثلاثة من المقرضين.

وخفضت «موديز» تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة، ووضعت 6 بنوك عملاقة، بما في ذلك بنك «نيويورك ميلون»، و«يو إس بانكورب»، و«ستيت ستريت»، و«تراست فاينانشال»، قيد المراجعة، لاحتمال خفض التصنيف. وحذرت وكالة التصنيف أيضاً من أن القوة الائتمانية للقطاع ستختبر على الأرجح من خلال مخاطر التمويل وضعف الربحية.

ومن بين المصارف التي تم خفض تصنيفاتها «إم آند تي بنك»، و«ويبستر فانانشيال»، و«بي أو كيه فاينانشيال»، و«أولد ناشيونال بانكورب»، و«بيناكيل فاينانشيال بارتنرز»، و«فولتون فاينانشيال».

وتبنت «موديز» نظرة مستقبلية «سلبية» لـ11 مقرضاً، بما في ذلك «بي إن سي فاينانشيال سيرفيسز غروب»، و«كابيتال وان فاينانشيال»، و«سيتيزينز فاينانشيال غروب»، و«فيفث ثيرد بانكورب»، و«ريجون فاينانشيال»، و«ألي فاينانشيال».

وقال ستيوارت كول كبير الاقتصاديين الكلي في شركة «إيكويتي كابيتال»، إن «إعلان (موديز) بمثابة جرس إنذار... وهو مهم لنمو الولايات المتحدة أيضاً، لأن البنوك الإقليمية الأميركية هي شريان الحياة التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم».

وانخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«جيه بي مورغان تشيس» بأكثر من 1 في المائة، وبنك «غولدمان ساكس» 0.6 في المائة، في التعاملات المستقبلية صباح الثلاثاء. وتراجعت أسهم «نيويورك مليون» بنسبة 2 في المائة، وبنك «يو إس بانكورب» 2.3 في المائة.

وانخفض مؤشر البنوك بنسبة 1.4 في المائة حتى الآن هذا العام، متخلفاً عن مكاسب بلغت 17.7 في المائة لمؤشر «إس آند بي 500» القياسي، وذلك بعد أن أثار انهيار بنك «سيليكون فالي» وبنك «سيغنتشر» في وقت سابق من هذا العام أزمة ثقة في البنوك الأميركية، وأدى إلى اندفاع على الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض بفعل تراجع الأسهم المالية بعد خفض «موديز ». وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 127.73 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 35345.40 نقطة.

كما هبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 20.41 نقطة أو 0.45 في المائة إلى 4489.03 نقطة، في حين نزل المؤشر «ناسداك» المجمع 118.95 نقطة أو 0.85 بالمائة إلى 13875.45 نقطة.

الشرق الأوسط
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