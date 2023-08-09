النفط الأميركي ينزلق إلى ما يقرب من 80 دولاراً

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تحوّل النفط إلى المسار التراجعي حيث ضربت الأسواق العالمية نغمة المخاطرة بعد بيانات أضعف من المتوقع من الصين وقلق جديد بشأن صحة النظام المصرفي الأميركي.

كان النفط ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) في وقت مبكر من تعاملات يوم الثلاثاء، لكن التشاؤم حول التوقعات الاقتصادية العالمية أوقف هذا الارتفاع. وستقدم التقارير الشهرية الثلاثة الكبرى للنفط الخام، والصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وإدارة معلومات الطاقة، مزيدا من التحديثات حول صحة السوق خلال بقية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار النفط تراجعاً خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات أن واردات وصادرات الصين تراجعت بقدر أكبر مما كان متوقعا في يوليو (تموز)، في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 في المائة إلى 84.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:12 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.09 في المائة إلى 81.01 دولار للبرميل.

وارتفع الدولار وانخفضت الأسهم حيث أدى خفض تصنيف 10 مقرضين أميركيين صغار ومتوسطي الحجم إلى تفاقم المخاوف من تجدد الاضطرابات المصرفية.

فيما أظهرت بيانات الثلاثاء انخفاض واردات الصين من النفط الخام 18.8 في المائة على أساس شهري في يوليو، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني).

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، فإن إجمالي شحنات النفط الخام الواردة إلى الصين بلغ 43.69 مليون طن في يوليو، بما يعادل 10.29 مليون برميل يوميا. وكانت الواردات بلغت 12.67 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران)، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

كما أظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الصين تراجعت 14.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو، فيما تقلصت الواردات 12.4 في المائة، وذلك في أسوأ أداء لصادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ فبراير (شباط) 2020.

وقالت إيما لي محللة الشؤون النفطية الصينية لدى فورتيكسا في سنغافورة، وفق «رويترز»: «التراجع (الشهري) كان مدفوعا بتراجع الواردات من أكبر ثلاثة مصدرين للخام، أي الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، الذين خفضوا الصادرات في ظل خفض لمستويات الإنتاج المستهدفة وزيادة الطلب المحلي أو أحدهما».

وأضافت أن مخزونات النفط الخام البرية للصين تجاوزت 1.02 مليار برميل في نهاية يوليو وأن الارتفاع المستمر لتلك المخزونات قد يتيح لشركات التكرير الصينية تقليل مشترياتها في الشهور المقبلة.

وعلى الرغم من البيانات الضعيفة، لا يزال بعض المحللين يشعرون بالتفاؤل إزاء الطلب على الوقود في الصين في الفترة من أغسطس (آب) إلى أوائل أكتوبر (تشرين الأول) في ظل ارتفاع معدلات تكرير النفط.

وعلى صعيد الإمدادات، قالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر (أيلول)، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر (أيلول). وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.