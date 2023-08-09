هبوط أسعار النفط بفعل بيانات صينية سلبية

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ زادت المخاوف حيال تباطؤ الطلب من الصين؛ أكبر مستورد للخام، بعد بيانات تجارة سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً، بما يعادل 0.2 في المائة إلى 86 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض 19 سنتاً أو 0.2 في المائة.

كان العقدان قد زادا بما يقرب من دولار في الجلسة السابقة.

وقال تشيوكي تشين، كبير المحللين لدى «سانوارد تريدينغ»: «أسعار النفط تجد صعوبة في تحقيق المزيد من الارتفاع بسبب المخاوف المستمرة بشأن بطء انتعاش الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود».