مزيد من الكهرباء الإيرانية لباكستان

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قالت وزارة المالية الباكستانية في بيان اليوم (الثلاثاء) إن البلاد ستشتري المزيد من الكهرباء من إيران.

واتخذ القرار عبر لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة وزير المالية إسحق دار، حسبما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء. ولدى باكستان المتعطشة للطاقة اتفاقات قائمة لشراء الكهرباء من طهران لتزويد مناطقها الحدودية خاصة من أجل مشاريع التنمية المدعومة من الصين في ميناء جوادر.

وجاء الاقتراح بشراء المزيد من الكهرباء من طهران بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لإسلام آباد. ولم تذكر وزارة المالية تفاصيل حول حجم أو شروط وأحكام عمليات الشراء الجديدة.