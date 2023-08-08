«أرامكو» تعزز توزيعات الأرباح وتباشر الدفع قبل الموعد

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رغم تراجع أرباحها نحو 38 في المائة بالربع الثاني من العام مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، فاجأت شركة «أرامكو» الأسواق بإعلانها زيادة في توزيعات الأرباح إلى 29.4 مليار دولار، بحيث تباشر بالدفع قبل الموعد بكثير، الأمر الذي يعكس متانتها المالية.

وقالت الشركة في إفصاح للسوق المالية في السعودية (تداول)، إن صافي دخلها تراجع إلى 112.81 مليار ريال (30.07 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) من 181.64 مليار ريال قبل عام، وردت تراجع أرباحها إلى «انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيماويات».

وأوضحت «أرامكو» أنها ستبدأ توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بدفع 9.87 مليار دولار في الربع الثالث بناء على نتائجها لعامي 2022 و2023. ويأتي ذلك علاوة على توزيعات أرباح أساسية تقارب 19.5 مليار دولار في الربع الثاني، بما يتماشى مع الربع الأول، التي تُدفع بغض النظر عن الأداء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، أمين الناصر، في بيان، إن نتائج الشركة «تعكس مرونتها وقدرتها على التكيف خلال تقلبات السوق.... كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية».

وأضاف الناصر: «نواصل العمل في أكبر برنامج إنفاقٍ رأسمالي في تاريخنا، بهدف زيادة قدرتنا على إنتاج النفط الخام والغاز وتوسيع أعمالنا في قطاع التكرير والكيماويات والتسويق...».