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دبي تسجل ارتفاعاً في عدد المسافرين عند حدود 8.5 مليون في النصف الأول

7
AUGUST
2023
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سجلت دبي أرقاماً قياسية في أعداد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. إذ استقبلت الإمارة 8.55 مليون زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 مليون زائر دولي في النصف الأول من عام 2019.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي، إن «الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي والنمو الكبير والزخم المتواصل الذي يحققه هذا القطاع الحيوي ينسجم مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم».

ولفت إلى أن «استمرار تصدر دبي للمشهد السياحي العالمي يعزز ثقتنا بتضافر جهود كافة الجهات المعنية بقطاع السياحة في الإمارة لمواصلة الارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء المتميز والمؤشرات القوية لهذا القطاع الذي يمثل رافداً رئيسياً لتعزيز النمو الاقتصادي الذي تحققه دبي في كل القطاعات، من خلال توسيع نطاق الشراكات مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة واكتشاف المزيد من الفرص في الأسواق الجديدة».

أضاف «نسعى لمواصلة رحلة التميز مع إصرارنا على تسريع الزخم للوصول إلى مستويات متقدمة في العام الجاري وما بعده».

مرونة المدينة

من جهته، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال المري «إن هذا الإنجاز الكبير هو دليل على الجهود المشتركة والحثيثة من قبل الشركاء، إلى جانب مرونة المدينة العالية في تلبية الطلب العالمي المتزايد، والتي استطاعت أن تحافظ خلاله على جاذبيتها للمسافرين الدوليين، ما جعلها تشهد مستويات نمو قوية في الأسواق التقليدية والناشئة».

أداء قوي

خلال النصف الأول من العام 2023، استحوذت منطقة أوروبا الغربية بشكل كبير على حصة كبيرة في عدد الزوار لدبي لتشكل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي الزوار الدوليين للمدينة، في حين سجلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 28 في المائة. أما منطقة جنوب آسيا، فساهمت بنسبة 17 في المائة من إجمالي الزوار، في حين سجلت منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 14 في المائة. كما ساهمت منطقة شمال وجنوب شرقي آسيا بنسبة 8 في المائة، ومناطق الأميركتين وأفريقيا وأستراليا بنسب 7 في المائة، و4 في المائة، و2 في المائة على التوالي.

معدلات الإشغال الفندقي

وحققت فنادق دبي خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشرات الضيافة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة. إذ وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78 في المائة، في الوقت الذي بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشآت فندقية، و148.8 غرفة فندقية، مقارنة بـ 714 منشأة فندقية و118.345 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13 في المائة في عدد الفنادق و26 في المائة في عدد الغرف الفندقية.

ويقضي الزوار فترات أطول في فنادق دبي، حيث بلغ متوسط مدة الإقامة 3.9 ليلة مقارنة بالمعدلات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من 2019 والتي كانت 3.5 ليلة. في حين بلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2023 نحو 20.73 مليون ليلة، بمعدل نمو بلغت نسبته 12 في المائة، وبزيادة نسبتها 32 في المائة مقارنةً بـفترة ما قبل الجائحة في النصف الأول من عام 2019.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: «تعكس النتائج الاستثنائية التي حققها قطاع السياحة في دبي خلال العام الجاري الاستراتيجية المستقبلية ضمن الرؤية الطموحة لقيادتنا لجعل دبي الوجهة المفضلة للحياة والعمل والزيارة انسجاماً مع أجندة دبي دي 33، وقد واصلت دبي زخمها على الرغم من المنافسة العالمية الشديدة في المنظومة السياحية».

الشرق الأوسط
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