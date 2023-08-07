«أرامكو» تسجل 112.8 مليار ريال أرباحاً في الربع الثاني

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أعلنت شركة «أرامكو» السعودية تراجع صافي أرباحها بنسبة 37.89 في المائة في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 112.81 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 181.64 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وكانت البيانات المالية لشركة «أرامكو»، أظهرت انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.25 في المائة إلى 119.54 مليار ريال (31.8 مليار دولار) في الربع الأول من 2023، مقابل 148.03 مليار ريال (39.47 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح «أرامكو» بنسبة 3.75 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، قياساً على 115.22 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022.

وقالت الشركة إنها دفعت في الربع الأول توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) بزيادة تمثّل 4 في المائة عن الربع السابق. وأوصت بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني قدرها 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث.