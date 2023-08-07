الدولار يكافح للحفاظ على قيمته مع اقتراب نشر بيانات التضخم الأميركية

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يكافح الدولار للحفاظ على قيمته، بعدما قدَّم تقرير الوظائف في الولايات المتحدة قليلاً من المؤشرات حول وضع الاقتصاد، وفي ظل تحول تركيز السوق إلى بيانات التضخم المزمع صدورها من أكبر اقتصادين في العالم، هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات، نُشرت يوم الجمعة، وفق «رويترز»، أن عدد الوظائف الجديدة المضافة للاقتصاد الأمريكي جاء أقل مما كان متوقعاً في يوليو (تموز)، لكن الاقتصاد سجل مكاسب قوية على صعيد الأجور وشهد تراجعاً في معدل البطالة.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع، مقابل سلة من العملات، عقب صدور بيانات الوظائف، لكن الخسائر جاءت محدودة، بالنظر إلى أن التقرير أوضح أن سوق العمل لا تزال قوية، مما يعني أن «مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)» قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبلغ أحدث ارتفاع لمؤشر الدولار أثناء الجلسة 0.08 في المائة عند 102.14 نقطة، ليبتعد عن أدنى مستوى كان قد بلغه يوم الجمعة عند 101.73 نقطة.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 في المائة إلى 1.2737 دولار، في حين هبط اليورو 0.14 في المائة إلى 1.0994 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية، يوم الخميس، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي 4.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وفق «رويترز». ومن المقرر أيضاً صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو يوم الأربعاء، ويتوقع المتداولون مزيداً من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وحوَّم اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين، اليوم الاثنين، وخسر 0.2 في المائة خلال التداولات بالخارج، ليصل إلى 7.2042 يوان للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.04 في المائة إلى 0.6568 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.01 في المائة إلى 0.60985 دولار.

وخسر الين الياباني ما يقرب من 0.3 في المائة ليصل إلى 142.13 ين للدولار، بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند 141.52 ين للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.