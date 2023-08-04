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النفط يواصل ارتفاعه بعد إجراءات روسية وسعودية

4
AUGUST
2023
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، بعد تمديد روسيا والسعودية تخفيض إنتاج الذهب الأسود إلى الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.11% إلى 81.64 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.04% إلى 85.17 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس عند التسوية، ارتفعت أسعار الذهب الأسود وأغلق الخام الأمريكي عند 81.55 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.6% فيما سجل "برنت" 85.14 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.35%.

وأعلنت موسكو الخميس تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل سبتمبر المقبل، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2023.

كما أعلن مصدر في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، ليشمل شهر سبتمبر 2023 مع إمكانية تمديد، أو تمديد وزيادة هذا الخفض.

Bloomberg
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