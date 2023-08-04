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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

4
AUGUST
2023
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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 1.5%، مسجلة 351.9 دولار للألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر سبتمبر المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 1.5% إلى 351.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي مستهل التعاملات ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 2.2% إلى 354.2 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد بدأت في التراجع منذ نهاية العام الماضي، وفي 25 مايو الماضي انخفضت إلى ما دون 300 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين، إلا أنها عادت للارتفاع في ظل موجة الحر.

روسيا اليوم
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