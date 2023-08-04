living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل ارتفاع عوائد السندات الأميركية

4
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتجه الذهب، فيما يبدو، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في 6 أسابيع، اليوم (الجمعة)؛ إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الذي يحظى بمتابعة كبيرة، وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع بعوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في 9 أشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1936.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1971.70 دولار للأوقية.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي، وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو (تموز) في الجلسة الماضية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمس (الخميس) بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.

وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً مع ارتفاع عوائد السندات.

وأظهرت بيانات أمس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة سجل ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، بينما تراجع استغناء الشركات عن الموظفين لأدنى مستوياته في 11 شهراً خلال يوليو الماضي مع استمرار شح العمالة.

ورفع «بنك إنجلترا (المركزي)» أمس سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً، وهي الزيادة الرابعة عشرة على التوالي، وحذر بأن الفائدة ستظل مرتفعة لمدة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.6 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 917.29 دولار. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1260.65 دولار للأوقية.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   