الذهب يتجه لخسارة أسبوعية بفعل ارتفاع عوائد السندات الأميركية

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يتجه الذهب، فيما يبدو، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في 6 أسابيع، اليوم (الجمعة)؛ إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الذي يحظى بمتابعة كبيرة، وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع بعوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في 9 أشهر، وفقاً لوكالة «رويترز».

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1936.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1971.70 دولار للأوقية.

وخسرت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي، وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو (تموز) في الجلسة الماضية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمس (الخميس) بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.

وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً مع ارتفاع عوائد السندات.

وأظهرت بيانات أمس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة سجل ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، بينما تراجع استغناء الشركات عن الموظفين لأدنى مستوياته في 11 شهراً خلال يوليو الماضي مع استمرار شح العمالة.

ورفع «بنك إنجلترا (المركزي)» أمس سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى أعلى مستوياته في 15 عاماً، وهي الزيادة الرابعة عشرة على التوالي، وحذر بأن الفائدة ستظل مرتفعة لمدة.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.6 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 917.29 دولار. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1260.65 دولار للأوقية.