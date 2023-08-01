السكن يرفع أسعار العقارات في السعودية بنسبة 0.8 % في الربع الثاني

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أفادت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الثلاثاء، بأن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وقالت الهيئة في تقريرها الشهري إن هذا الارتفاع سببه ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1 في المائة، والعقارات التجارية بنسبة 0.2 في المائة. وساهم انخفاض القطاع الزراعي في التقليل من ارتفاع المؤشر.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني. وقالت إن أسعار العقارات في القطاع السكني ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، مضيفة أنه «نظراً لثقل وزن أسعار القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام».

ومن بين أسعار العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1 في المائة. وفي المقابل، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9 في المائة، والفلل بنسبة 5 في المائة، والبيوت بنسبة 0.1 في المائة.

ومن جانب آخر، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.2 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2 في المائة، في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1 في المائة. واستقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز في الربع الثاني.

وعلى أساس ربع سنوي، استقر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات خلال الربع الثاني.