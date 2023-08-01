ضعف تجارة النفط يهوي بأرباح «بي بي» بنسبة 70 %

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أعلنت شركة الطاقة العملاقة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) الثلاثاء، أرباحاً بقيمة 2.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وهو ما جاء دون التوقعات وبانخفاض نسبته 70 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لانخفاض أسعار الوقود وضعف تجارة النفط.

غير أن الشركة رفعت توزيعات الأرباح النقدية 10 في المائة. وأعلنت الشركات المنافسة «شل» و«إكسون موبيل» و«شيفرون» و«توتال إنرجيز» انخفاضاً حاداً في الأرباح الفصلية هي الأخرى الأسبوع الماضي، متأثرة بضعف أسعار السلع الأولية وهوامش التكرير.

وجاء صافي الدخل أقل من التوقعات بأن يبلغ 3.5 مليار دولار، بحسب استطلاع أجرته الشركة لآراء المحللين ونقلته «رويترز». وانخفض من 8.5 مليار دولار قبل عام، ومن 5 مليارات دولار في الربع الأول. ورفعت «بي بي» توزيعات الأرباح النقدية 10 في المائة إلى 7.27 سنت للسهم، وهي الزيادة الرابعة منذ خفضها إلى النصف في أعقاب تفشي جائحة كوفيد قبل 3 سنوات.

وستقوم بإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقالت «بي بي» إن النتائج الضعيفة تعكس انخفاضاً كبيراً في هوامش التكرير وزيادة عمليات الصيانة وضعفاً في العمليات التجارية مقارنة بالربع السابق. وجاءت نتائج تجارة الغاز لديها «استثنائية» لكنها أقل مما كانت عليه في الربع الأول.