وزير تركي: نسعى لـ "تعاون هام" مع السعودية في مجال الطاقة

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صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار بأن بلاده تهدف لتأسيس "تعاون هام" مع السعودية في مجال الطاقة، مبينا أن بلاده قد تبرم اتفاقا هاما مع الرياض بهذا الخصوص.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الاثنين، خلال حوار مع قناة تلفزيونية محلية.

وأضاف الوزير التركي أن الدول الخليجية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في تركيا، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة. وأكد أنهم يهدفون لتأسيس "تعاون هام" مع السعودية في مجال الطاقة.

وأوضح أن حجم هذا التعاون غير محدد بعد، إلا "أننا ندرك بأن السعودية مهتمة بمشروع طاقة متجددة بحجم 4 - 5 آلاف ميغاواط".

وأفاد بأن تركيا تطمح في تطوير تعاونها الإقليمي مع بلدان المنطقة في مجال الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي بشكل خاص، مبينا أن الجانبين السعودي والإماراتي لديهم رغبات ومطالب للاستثمار في هذه المجالات.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير التركي إلى الاتفاقيات التي أبرمتها بلاده مع الإمارات خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى أبو ظبي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.

وكشف عن أن 29.7 مليار دولار من هذه الاتفاقيات، متعلقة بمشاريع الطاقة، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.