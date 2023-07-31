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السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من الفيضانات في بكين

31
JULY
2023
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سجَّلت العاصمة الصينية بكين أعلى مستوى لهطول الأمطار تشهده، هذا العام، مع مرور بقايا الإعصار «دوكسوري» عبر المدينة، اليوم الاثنين، مما أجبر أكثر من 31 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وفقاً لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي.

وقال «المركز الوطني للأرصاد الجوية» بالصين إن هطول الأمطار الغزيرة تَواصل في العاصمة، وعدة مناطق؛ منها خبي، وتيانجين، وشرق شانشي، مع تبدد الإعصار فوق شمال الصين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصدرت السلطات الصينية أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين أجبرت المواطنين على التفكير في العمل من المنزل، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة على بكين ومناطق أخرى بشمال البلاد، مما قد يؤدي لسقوط كابلات الكهرباء وغمْر المحاصيل بالمياه.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه جرى فرض حالة التأهب القصوى لمواجهة المطر في بكين، وتيانجين، وأجزاء من أقاليم هينان، وشانشي، وشاندونغ، بعدما اجتاح إعصار «دوكسوري» جنوب الصين، واستمر في التوجه إلى الشمال، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

و«دوكسوري» أحد أقوى العواصف التي تضرب الصين منذ سنوات، وتسبَّب في حدوث فيضانات واسعة النطاق، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في إقليم فوجيان الجنوبي، مما دفع مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم.

وبلغ متوسط هطول الأمطار في بكين، خلال الليل، 140.7 ميلليمتر، وجرى تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في منطقة فانغشان، وكان 500.4 ميلليمتر، وفقاً لمرصد المدينة. ومن المتوقع أن تكون الأمطار أكثر غزارة في المناطق الجنوبية والغربية، اليوم.

 

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه لم تَرِد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات، وقالت إن العمل توقف في أكثر من 4 آلاف موقع بناء، وجرى فحص ما يَقرب من 20 ألف مبنى؛ للتأكد من عدم تعرضها لأضرار، وجرى إغلاق المواقع السياحية في المدينة.

ومع استمرار تراجع قوة الإعصار «دوكسوري»، حذَّر خبراء الأرصاد من اقتراب العاصفة المَدارية «خانون» التي من المتوقع أن تضرب الساحل الصيني المكتظ بالسكان، هذا الأسبوع.

وقالت السلطات إن العاصفة «خانون» قد تُلحق المزيد من الأضرار بالذرة والمحاصيل الأخرى، التي تعرضت بالفعل لهبوب الإعصار «دوكسوري».

 
الشرق الأوسط
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