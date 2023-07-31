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روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

31
JULY
2023
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أعلنت الحكومة الروسية فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.

وقال مجلس الوزراء الروسي في بيان له: "فرضت الحكومة حظرا مؤقتا على تصدير الأرز وجريش الأرز. وستكون القيود سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2023"، موضحة أنه تم اتخاذ هذا القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية.

وأشارت الحكومة الروسية إلى أن الحظر لا ينطبق على الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

وأضافت أنه يسمح بإرسال حبوب الأرز والأرز إلى الخارج كمساعدة إنسانية، وكذلك في إطار عمليات العبور (الترانزيت) الدولية.

وكانت السلطات الروسية حظرت تصدير الأرز وجريش الأرز في 30 يونيو 2022 لستة أشهر ومددت الحظر في 31 ديسمبر الماضي لستة أشهر أخرى.

وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية أعلنت أمس الجمعة عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.

وقبل أيام قليلة، أعلنت الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، منع تصدير الأرز الأبيض باستثناء بسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

روسيا اليوم
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