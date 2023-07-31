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الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ مارس

31
JULY
2023
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تتجه أسعار الذهب، الاثنين، إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في أربعة أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية.

وبحلول الساعة 0431 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.79 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1953.80 دولار للأونصة.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس في تقرير لوكالة رويترز: "تشعر الأسواق بأنها متأكدة من تقييمها بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سينهي رفع أسعار الفائدة أو يقترب من إنهائها في ظل إشارة جميع تقارير التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة إلى تراجع التضخم بوتيرة أسرع".

وأضاف "حقق ذلك تأثيرات إيجابية بالنسبة للذهب منذ تلقى دعما عند مستوى 1900 دولار تقريبا"، مشيرا إلى أن السوق ظلت في فترة من العام مرتبطة بحركة أسعار متقلبة وعائدات أقل استقرارا.

ومن المتوقع أن تنهي أسعار الذهب الشهر مرتفعة بنحو 1.8 بالمئة عند أعلى مستوى لها منذ مارس لأن التوقعات باحتمال أن تقترب أسعار الفائدة الأميركية من ذروتها وضعت الدولار على مسار ثاني انخفاض شهري له على التوالي.

وأظهرت بيانات، الجمعة، ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين في يونيو، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب أكثر من إنهاء أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

كما عزز اثنان من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة من احتمال أن ينهي البنك أسرع وأطول سلسلة لرفع أسعار الفائدة.

وارتفاع أسعار الفائدة يقلل من شراء الذهب الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عوائد.

ويبدو أن معادن نفيسة أخرى تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بقيادة الفضة التي ارتفعت في المعاملات الفورية 6.5 بالمئة لكنها انخفضت 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 24.22 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 927.38 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1241.93 دولار للأوقية.

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